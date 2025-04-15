Ерохин об Овечкине: «За его рекордом интересно следить. Он говорил, что хочет закончить карьеру в России, если в КХЛ приедет, будет здорово»

— Другим видом спорта когда-нибудь занимались?
— В одну из зим одноклассник позвал меня заниматься с ним беговыми лыжами. Вот я, наверное, целый сезон, может быть больше, занимался еще и этим, даже участвовал в соревнованиях городских, районных.
Первый раз мне дали простые деревянные лыжи, которые вообще не ехали. Я просто в них бежал по кругу. Занял место, близкое к тройке, и тренер мне сказал, что несмотря на то, что не умеешь кататься, твоя воля к тому, чтобы победить, помогла тебе хороший результат показать.
И стал меня тоже тренировать. Вообще я в детстве играл во все, во что только можно было. В хоккей тот же. Сейчас еще интересен падел-теннис и большой теннис.
— Кстати, а за рекордом Овечкина следили?
— В раздевалке обсуждали, следили за новостями. Есть ребята, которые в прямом эфире некоторые матчи смотрели. За рекордом Овечкина действительно интересно следить.
Он же, кстати, говорил, что хочет закончить карьеру в России, и будет здорово, если в КХЛ приедет играть, — сказал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.