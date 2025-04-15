Ерохин об Овечкине: «За его рекордом интересно следить. Он говорил, что хочет закончить карьеру в России, если в КХЛ приедет, будет здорово»

Первый раз мне дали простые деревянные лыжи, которые вообще не ехали. Я просто в них бежал по кругу. Занял место, близкое к тройке, и тренер мне сказал, что несмотря на то, что не умеешь кататься, твоя воля к тому, чтобы победить, помогла тебе хороший результат показать.