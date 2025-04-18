Мостовой о «Спартаке»: «Осечки бывают — “Реал” проиграл “Арсеналу” в ЛЧ. Футбол же не наука. Аналитики стали тренировать, а 20 лет не могут высчитать, как остановить М

У «Спартака» сейчас в каждой линии есть важный футболист. Без Маркиньоса, Барко, Мартинса, Бабича нельзя команду представить. Угальде тоже, когда купили, он не забивал, но сейчас и без него нельзя атаку представить. А я один говорил, что надо подождать, и он начнет забивать. И вот он лучший бомбардир РПЛ.