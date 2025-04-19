Месси о сборной Мексики: «Откуда у них враждебность, не понимаю. Они поставили себя в позицию соперничества с Аргентиной, но сравнивать их с нами бессмысленно»

Они сами себя поставили в позицию соперничества с нами, которого на самом деле не существует. Сравнивать Аргентину и Мексику бессмысленно, и я не понимаю, откуда все это взялось.