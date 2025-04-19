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Месси о сборной Мексики: «Откуда у них враждебность, не понимаю. Они поставили себя в позицию соперничества с Аргентиной, но сравнивать их с нами бессмысленно»

Они сами себя поставили в позицию соперничества с нами, которого на самом деле не существует. Сравнивать Аргентину и Мексику бессмысленно, и я не понимаю, откуда все это взялось.
Источник: Sports.Ru

Я не знаю, что произошло с мексиканцами, откуда взялась эта враждебность, это раздражение. Я всегда чувствовал любовь со стороны мексиканцев, я никогда никого не оскорблял", — сказал Лионель Месси ютуб-каналу Simplemente Fútbol.

Также аргентинец признался, что именно гол в ворота Мексики на чемпионате мира 2022 года стал для него самым эмоциональным на том турнире.

«Не из-за фанатов — вовсе нет. Это был момент огромного облегчения. Он дал нам спокойствие и уверенность в том, чтобы вернуться к себе прежним и вновь полагаться только на себя», — заявил Месси.