Фомин об Овечкине: «Не знал, как с ним говорить — на “вы” или на “ты”. Он быстро со всеми подружился в раздевалке “Динамо”. Им гордится вся страна, которая н

— Во время недавнего дерби «Динамо» с ЦСКА в чемпионате Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Как отреагировали на это событие? — Только гордость за Александра. Думаю, им гордится вся страна, которая наблюдала за ним и переживала за него. Я не исключение. Как и вся наша команда. Даже в большей степени, чем многие, поскольку мы динамовцы, как и Овечкин.