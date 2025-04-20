Энрике о Дуэ против «Гавра»: «Забил прекрасный гол. Замечательный, очень амбициозный игрок»

«Мы ожидали, что матч будет тяжелым, тем более после игры Лиги чемпионов, которая забирает много энергии. “Гавру” нужны были очки, и матч получился для нас сложным. Но я должен поздравить игроков, некоторые из них вышли на других позициях. Мы были на высоте, и это позволило выиграть матч.
Уоррен [Заир-Эмери] жертвовал собой, Санни [Меюлю] — тоже, Ли Кан Ин сыграл опорника. Дезире [Дуэ] прошел боевое крещение. Против «Ренна» (4:1) он играл опорника и должен был прежде всего аккуратно делать передачи, а сегодня он забил прекрасный гол. Он замечательный футболист, очень высокого уровня, очень амбициозен. Приятно иметь дело с такими игроками«, — сказал тренер “ПСЖ”.
Дуэ — реинкарнация Неймара в «ПСЖ».