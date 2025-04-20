Энрике о Дуэ против «Гавра»: «Забил прекрасный гол. Замечательный, очень амбициозный игрок»

«Мы ожидали, что матч будет тяжелым, тем более после игры Лиги чемпионов, которая забирает много энергии. “Гавру” нужны были очки, и матч получился для нас сложным. Но я должен поздравить игроков, некоторые из них вышли на других позициях. Мы были на высоте, и это позволило выиграть матч.