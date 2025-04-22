Губерниев про День Овечкина: «Саша — великий, но не думаю, что 11 апреля надо делать не рабочим. Почему нет праздника Боброва? Он олимпийский чемпион, капитан сборной по футболу»

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.
«Овечкин, безусловно, супер выдающийся спортсмен. Но почему, например, нет праздника Всеволода Боброва? Как Евтушенко сказал: “Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси”.
Он ведь олимпийский чемпион по хоккею, капитан сборной по футболу. Дождемся возвращения Овечкина в РФ и будем думать о будущих праздниках.
Нет вопросов в том, что Саша — великий, но я не думаю, что мы должны 11 апреля делать не рабочим днем. Но приятно, что в Вашингтоне так сделали, молодцы! «- сказал комментатор “Матч ТВ”.