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Губерниев про День Овечкина: «Саша — великий, но не думаю, что 11 апреля надо делать не рабочим. Почему нет праздника Боброва? Он олимпийский чемпион, капитан сборной по футболу»

Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.

Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

«Овечкин, безусловно, супер выдающийся спортсмен. Но почему, например, нет праздника Всеволода Боброва? Как Евтушенко сказал: “Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси”.

Он ведь олимпийский чемпион по хоккею, капитан сборной по футболу. Дождемся возвращения Овечкина в РФ и будем думать о будущих праздниках.

Нет вопросов в том, что Саша — великий, но я не думаю, что мы должны 11 апреля делать не рабочим днем. Но приятно, что в Вашингтоне так сделали, молодцы! «- сказал комментатор “Матч ТВ”.