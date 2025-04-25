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Масалитин о Педро против «Химок»: «Левого вингера ставят правым защитником — это ненормально. Не настолько же экспериментировать»

В матче Мир РПЛ с «Химками» (1:0) вингер «Зенита» играл справа в обороне из-за травм Густаво Мантуана и Вячеслава Караваева.

Источник: Спортс"

— Педро на позиции правого защитника — это нормально?

— Конечно, ненормально. Сколько раз я говорил, что к весеннему отрезку надо состав подобрать уже оптимальный. Человек играет левого вингера, а его ставят правым защитником.

Изначально, когда ты тренируешься еще в детско-юношеском футболе, тебя наигрывают на определенную позицию, требующую соответствующих навыков. Понятно, в современном футболе есть уникумы. Кройфф с Лобановским в свое время прививали универсальный стиль футболистам, чтоб они умели играть на любом месте. Но не настолько же экспериментировать, чтобы Педро исполнял правого защитника, — сказал экс-нападающий ЦСКА.