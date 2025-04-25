Масалитин о Педро против «Химок»: «Левого вингера ставят правым защитником — это ненормально. Не настолько же экспериментировать»

— Педро на позиции правого защитника — это нормально?
— Конечно, ненормально. Сколько раз я говорил, что к весеннему отрезку надо состав подобрать уже оптимальный. Человек играет левого вингера, а его ставят правым защитником.
Изначально, когда ты тренируешься еще в детско-юношеском футболе, тебя наигрывают на определенную позицию, требующую соответствующих навыков. Понятно, в современном футболе есть уникумы. Кройфф с Лобановским в свое время прививали универсальный стиль футболистам, чтоб они умели играть на любом месте. Но не настолько же экспериментировать, чтобы Педро исполнял правого защитника, — сказал экс-нападающий ЦСКА.