Масалитин о Педро против «Химок»: «Левого вингера ставят правым защитником — это ненормально. Не настолько же экспериментировать»

Изначально, когда ты тренируешься еще в детско-юношеском футболе, тебя наигрывают на определенную позицию, требующую соответствующих навыков. Понятно, в современном футболе есть уникумы. Кройфф с Лобановским в свое время прививали универсальный стиль футболистам, чтоб они умели играть на любом месте. Но не настолько же экспериментировать, чтобы Педро исполнял правого защитника, — сказал экс-нападающий ЦСКА.