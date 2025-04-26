Мусаев о 3:2 с «Махачкалой»: «Краснодар» понимал, что выиграть можно только на характере. Не хочу упоминать слово «чемпионство». Что будет в мае — увидим"

— Нет, не хочу говорить об этом и упоминать слово «чемпионство». Осталось четыре игры. Сегодня сыграли чуть ниже своих возможностей, возможно, это связано с логистикой. Мы прилетели за один день, дорога заняла семь часов, это сказывается. Логистика очень тяжелая, ее нельзя недооценивать. Но ребята молодцы, мы понимали, что выиграть можно только на характере и сделали это.