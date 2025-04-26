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Мусаев о 3:2 с «Махачкалой»: «Краснодар» понимал, что выиграть можно только на характере. Не хочу упоминать слово «чемпионство». Что будет в мае — увидим"

В пятницу «быки» победили на выезде махачкалинское «Динамо» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ, доигрывая матч в меньшинстве из‑за удаления Диего Косты. В добавленное время форвард хозяев Гамид Агаларов не реализовал пенальти.

Источник: Спортс"

— У вас есть ощущение, что произошедшее сегодня — чемпионский фарт?

— Нет, не хочу говорить об этом и упоминать слово «чемпионство». Осталось четыре игры. Сегодня сыграли чуть ниже своих возможностей, возможно, это связано с логистикой. Мы прилетели за один день, дорога заняла семь часов, это сказывается. Логистика очень тяжелая, ее нельзя недооценивать. Но ребята молодцы, мы понимали, что выиграть можно только на характере и сделали это.

— В футбольных кругах ходит мнение о том, что у вас не получится соперничать с «Зенитом» за чемпионство. После этого матча оно могло поменяться?

— Мне все равно на этих специалистов, пусть думают, что хотят. «Зенит» — большой клуб. Последние годы они постоянно становятся чемпионами. У них чуть больше возможностей.

Мы, к сожалению, всю весну не можем собрать оптимальный состав из‑за травм и дисквалификаций, и сейчас потеряли двух важных игроков — Петрова и Косту. Но нам не привыкать. Проанализируем и найдем решения, а что будет в мае — увидим, — сказал тренер «Краснодара».