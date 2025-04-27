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Дзюба после 2:2 с «Химками»: «Пропущенные мячи “Акрона” — фантастика, даже во дворе так не пропустишь. Что со “Спартаком”, что здесь. С таким отношением играть на

В 26-м туре Мир РПЛ тольяттинцы сыграли вничью с «Химками» (2:2).

Источник: Спортс"

— В перерыве было громко. Что‑то поменялось?

— Поменялось 100%. Второй тайм начали агрессивно идти в единоборства, перестали проигрывать легкие мячи. Невозможно все время по‑хорошему общаться, иногда нужно повышать голос. Если люди не хотят, их надо заставлять. Если они не могут, значит, не надо здесь играть.

— Два упущенных очка расстроили?

— Со всем уважением к сопернику, но то, как мы пропускаем мячи, — это фантастика. Что со «Спартаком», что здесь. Я даже не знаю, так во дворе не пропустишь. С таким отношением нельзя играть на таком уровне.

Нам хватило характера, мы сравняли счет. Мы доминировали, но пропускали каждый раз — у нас то сюда, то туда. Каждый раз, как соперник переходит центр поля — сердце останавливается. А каждый раз, как мы подходим к воротам, есть шанс забить. Ничья — закономерный итог, но наши пропущенные мячи — фантастика. Это неприемлемо, — сказал нападающий «Акрона».