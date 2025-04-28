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Слишкович о шансах «Оренбурга» остаться в РПЛ: «Математика еще позволяет сохранять надежду. Будут еще интересные результаты»

Тренер «Оренбурга» высказался после матча с «Крыльям Советов» (0:2).

Источник: Sports

— Мы показали, что приехали за победой, играли в открытый футбол. Нанесли много ударов, но мало попадали в створ. Так тяжело брать очки.

У «Крыльев» был один опасный момент. Матч мог закончиться со счетом 0:0. Но один момент все решил. К сожалению, гол забил наш соперник.

— Этот результат — приговор для «Оренбурга»?

— Нам нужны очки. Конечно, надежда всегда есть. Математика еще позволяет сохранять надежду. Будут еще интересные результаты, — сказал Слишкович.

После 26 туров «Оренбург» занимает в таблице 15-е место, отставая от 14-го на 6 очков.