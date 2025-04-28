Слишкович о шансах «Оренбурга» остаться в РПЛ: «Математика еще позволяет сохранять надежду. Будут еще интересные результаты»

— Мы показали, что приехали за победой, играли в открытый футбол. Нанесли много ударов, но мало попадали в створ. Так тяжело брать очки.
У «Крыльев» был один опасный момент. Матч мог закончиться со счетом 0:0. Но один момент все решил. К сожалению, гол забил наш соперник.
— Этот результат — приговор для «Оренбурга»?
— Нам нужны очки. Конечно, надежда всегда есть. Математика еще позволяет сохранять надежду. Будут еще интересные результаты, — сказал Слишкович.
После 26 туров «Оренбург» занимает в таблице 15-е место, отставая от 14-го на 6 очков.