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«Не надо убирать Станковича, это человек футбола. Видно, что у “Спартака” есть прогресс, растет Умяров». Танасиевич о красно-белых

После 26 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 4-е место.

Источник: Sports

«Я лично думаю, что не надо убирать Станковича. У команды еще есть шансы выиграть Кубок, впереди матч с “Динамо”, хотя я надеюсь, что “Спартак” проиграет.

Какой смысл его убирать? Деян — это человек футбола, команда очень и очень неплохо играла, видно, что у нее есть прогресс. Видно, что растут и некоторые российские футболисты, прежде всего, Умяров.

Так что даже если проиграют «Динамо» и станут третьими-пятыми, Станковича нужно оставить. Но у «Спартака» есть руководство, которое будет решать«, — сказал экс-футболист “Динамо”.