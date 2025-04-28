«Не надо убирать Станковича, это человек футбола. Видно, что у “Спартака” есть прогресс, растет Умяров». Танасиевич о красно-белых

«Я лично думаю, что не надо убирать Станковича. У команды еще есть шансы выиграть Кубок, впереди матч с “Динамо”, хотя я надеюсь, что “Спартак” проиграет.
Какой смысл его убирать? Деян — это человек футбола, команда очень и очень неплохо играла, видно, что у нее есть прогресс. Видно, что растут и некоторые российские футболисты, прежде всего, Умяров.
Так что даже если проиграют «Динамо» и станут третьими-пятыми, Станковича нужно оставить. Но у «Спартака» есть руководство, которое будет решать«, — сказал экс-футболист “Динамо”.