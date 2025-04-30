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Дзюба о Винисиусе: «Ограниченный футболист, постоянно жалуется. Хочу, чтобы “Реал” продал его в Саудовскую Аравию и взял Холанда»

«Реал» сейчас вообще беспомощен, потому что Мбаппе — это все-таки не нападающий. А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит.

Источник: Спортс"

«Реал» сейчас вообще беспомощен, потому что Мбаппе — это все-таки не нападающий. А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит. Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону. Потому что тот же Родриго в разы сильнее и качественнее, но его так не пиарят, к сожалению.

Как только против Винисиуса попадает быстрый соперник — все, его нет, он ничего не может — ни обыграть, ни убежать. Если соперник уровнем пониже, какой-нибудь «Райо Вальекано», тогда да, там он будет выделяться.

Я очень хочу, чтобы его отдали, продали в Саудовскую Аравию и взяли Холанда. Тогда Мбаппе уйдет налево, потому что с Винисиусом они несовместимы. У них одна позиция, они друг другу мешают«, — сказал форвард “Акрона”.