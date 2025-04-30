Дзюба о Винисиусе: «Ограниченный футболист, постоянно жалуется. Хочу, чтобы “Реал” продал его в Саудовскую Аравию и взял Холанда»

«Реал» сейчас вообще беспомощен, потому что Мбаппе — это все-таки не нападающий. А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит. Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону. Потому что тот же Родриго в разы сильнее и качественнее, но его так не пиарят, к сожалению.