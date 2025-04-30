«Германия смогла остановить Месси, коллективно защищаясь. Роналду надо было лишить пространства, где он хотел получить последний пас». Лам об игре против Лео и Криштиану в сборной

Мы, защитники, знали, что, если мы будем стоять слишком далеко друг от друга, Месси будет обращаться с нами как со слаломными шестами. Но если мы будем стоять слишком близко, то запутаемся, кто должен его остановить. Мы нашли действительно отличный баланс, что потребовало много практики и организации.