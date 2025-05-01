Дзюба о вызове в сборную в июне: «Были бы 100‑процентные шансы, если бы были официальные матчи. Сейчас Георгич молодых будет смотреть, думаю»

— Вы забили пять мячей в восьми весенних турах за «Акрон». Есть надежда, что в июне вызовут в сборную?
— Я и так счастлив, что меня в марте вызвали неожиданно. Были бы еще официальные матчи, может быть, Карпин и позвал, были бы 100‑процентные шансы.
А сейчас, думаю, Георгич более молодых будет смотреть, — сказал форвард «Акрона» Артем Дзюба.
Дзюба об РФС, РПЛ и подсчете его очков: «Захотят — сделают сами. Но вместо того, чтобы стремиться такие вещи делать как иностранцы, мы хвалимся, что Месси, Роналду, Салах отдали столько‑то передач».