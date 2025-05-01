«Попробуйте назвать кого-то из “Акрона”, кроме Дзюбы». Кортава о том, что никто не знает игроков Медиалиги

Я не говорю, что они плохие футболисты, но ты их не знаешь. Ты знаешь «Зенит» как бренд. Это коммерчески невыгодная история, когда клуб сильно вкладывается в одного футболиста, в развитие его популярности и бренднейма. Он завтра возьмет и уйдет в другую команду. Где здесь бизнес? Логично вкладываться в бренд, который принадлежит тебе и у тебя останется, — сказал технический директор МФЛ.