Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Попробуйте назвать кого-то из “Акрона”, кроме Дзюбы». Кортава о том, что никто не знает игроков Медиалиги

— Кто-то знает определенные медиакоманды и их звезд, но не всех игроков. Это проблема конкретных клубов или лиги в целом?

Источник: Спортс"

— Окей, назовите мне тогда футболистов «Акрона», кроме Дзюбы. Назовите футболистов «Ростова». Даже попробуйте назвать зенитовцев, кроме самых известных — Барриоса или Вендела. Новые легионеры у них — кто это?

Я не говорю, что они плохие футболисты, но ты их не знаешь. Ты знаешь «Зенит» как бренд. Это коммерчески невыгодная история, когда клуб сильно вкладывается в одного футболиста, в развитие его популярности и бренднейма. Он завтра возьмет и уйдет в другую команду. Где здесь бизнес? Логично вкладываться в бренд, который принадлежит тебе и у тебя останется, — сказал технический директор МФЛ.