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Дзюба набрал 254-е очко в чемпионате России. До рекорда Лоськова — один гол или пас

Сегодня форвард Акрона головой поразил ворота Динамо Махачкала (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
Источник: Спортс"

По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса«», Лоськов за карьеру набрал 255 (120+135) очков в чемпионате России — больше всех. В активе Дзюбы после сегодняшнего гола стало 254 (169+85) балла.

Дзюба о пересчете его статистики Спортсом«» и «СЭ»: «Они жестко предвзяты. Какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой путь принизить. Я этого не позволю».

Дзюба, забив «Спартаку», показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее: «Был лось 266, стал лев 267». Артем и Transfermarkt считают, что он опередил Лоськова по «гол+пас» в ЧР.