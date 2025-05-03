Черчесов вспомнил матч с Испанией на ЧМ-2018: «Сказал Хиддинку: “Гус, хватит, наигрались уже с испанцами. Дадим им поиграть, а мы только мешать будем”. Ну, мы им мешали — и выиграли

Я даже сказал: «Гус, хватит, наигрались уже с испанцами. Теперь дадим им поиграть, а мы им только мешать будем». Ну, мы им мешали — и выиграли. Как только начинаешь с испанцами играть в футбол — это проблематично для любой команды", — сказал экс-тренер сборной России в программе DASH нА Okko Спорт.