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Черчесов вспомнил матч с Испанией на ЧМ-2018: «Сказал Хиддинку: “Гус, хватит, наигрались уже с испанцами. Дадим им поиграть, а мы только мешать будем”. Ну, мы им мешали — и выиграли

1 июля 2018 года российская сборная победила испанцев в серии пенальти (1:1, 4:3).

Источник: Спортс"

"Почему-то я перед испанцами попросил Гуса Хиддинка приехать [в расположение сборной России]. Он откликнулся и приехал. Я не перед Саудовской Аравией его позвал, а именно перед испанцами.

Я могу только попросить. Естественно, он откликнулся, с удовольствием приехал. Многие показывали, как я переводил его слова. Ребята расслабились — вроде завтра игра, а тут шутки-прибаутки.

Я даже сказал: «Гус, хватит, наигрались уже с испанцами. Теперь дадим им поиграть, а мы им только мешать будем». Ну, мы им мешали — и выиграли. Как только начинаешь с испанцами играть в футбол — это проблематично для любой команды", — сказал экс-тренер сборной России в программе DASH нА Okko Спорт.