«Краснодар» обыграл «Рубин» в 27 туре РПЛ на «Ozon Арене»

Счет открыли хозяева арены — на 5 минуте матча хавбек Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Спустя полчаса защитник Витор Тормена удвоил преимущество «черно-зеленых». Последний гол этой встречи был забит на 83 минуте защитником гостей Ильей Рожковым. Так, игра завершилась со счетом 2:1.



По итогу 27 матчей южане заработали 61 очко и продолжили возглавлять таблицу РПЛ. Казанцы остались на 7 месте. У них в активе по-прежнему 39 очков.



В 28 туре краснодарцы встретятся с ЦСКА. Команды сыграют на «ВЭБ Арене» в Москве 10 мая. Матч начнется в 19:30.



Ранее «Новая Кубань» писала, что «Краснодар» с минимальным отрывом обыграл махачкалинский «Динамо» на выезде.