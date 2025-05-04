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«Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Нэшвиллом» в матче MLS

«Атланта» сыграла вничью с «Нэшвиллом» в матче MLS, Миранчук провел матч на поле.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Клуб «Атланта Юнайтед» сыграл вничью с «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Мигель Альмирон (20-я минута), у гостей мяч забил Дэниэл Ловитц (66).

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Атланта» (10 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила серию без побед до пяти матчей. «Нэшвилл» (17) располагается на шестой строчке.

В следующем матче «Атланта» 10 мая на выезде сыграет с «Чикаго Файр».