«Рубин» проиграл «Краснодару» в рамках чемпионата России

«Рубин» проиграл «Краснодару» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:1. Казанцы играли на выезде.
В составе «Рубина» отличился Илья Рожков (83-я минута", у соперников голы на счету Эдуарда Сперцяна (5-я минута, с пенальти) и Витора Тормена (40).
После этой победы «Краснодар» укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ, у команды в активе 61 очко. Следом идет «Зенит» (54). «Рубин» занимает седьмую строчку (39). Следующий матч казанская команда проведет 11 мая против «Ростова» на домашнем стадионе.