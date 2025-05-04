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«Рубин» проиграл «Краснодару» в рамках чемпионата России

Казанцы играли на выезде.

Источник: ФК «Рубин»

«Рубин» проиграл «Краснодару» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:1. Казанцы играли на выезде.

В составе «Рубина» отличился Илья Рожков (83-я минута", у соперников голы на счету Эдуарда Сперцяна (5-я минута, с пенальти) и Витора Тормена (40).

После этой победы «Краснодар» укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ, у команды в активе 61 очко. Следом идет «Зенит» (54). «Рубин» занимает седьмую строчку (39). Следующий матч казанская команда проведет 11 мая против «Ростова» на домашнем стадионе.