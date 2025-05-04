«Рубин» проиграл «Краснодару» в рамках чемпионата России

После этой победы «Краснодар» укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ, у команды в активе 61 очко. Следом идет «Зенит» (54). «Рубин» занимает седьмую строчку (39). Следующий матч казанская команда проведет 11 мая против «Ростова» на домашнем стадионе.