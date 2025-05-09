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3 клуба АПЛ вышли в финалы еврокубков в одном сезоне впервые с 2021-го. Будет 6-й еврокубковый финал с двумя английскими командами

В финале Лиги Европы встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Источник: Спортс"

Это шестой финал в истории еврокубков, в котором обе команды будут представлять Англию. В 1972-м «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке УЕФА (нынешняя Лига Европы), в 2008-м «Манчестер Юнайтед» был сильнее «Челси» в финале Лиги чемпионов, в 2019-м «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в ЛЧ, а «Челси» — «Арсенал» в ЛЕ, в 2021-м «Челси» одолел «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Кроме того, «Челси» вышел в финал Лиги конференций. Таким образом, в финале еврокубков в этом сезоне сыграют три клуба из АПЛ. В последний раз такое происходило в 2021-м: «Челси» и «Ман Сити» сыграли в ЛЧ, «Манчестер Юнайтед» проиграл финал Лиги Европы «Вильярреалу».