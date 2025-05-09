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Аморим о выходе в финал ЛЕ: «Я уже переживаю. “МЮ” нужно победить. Если не выиграем, все это не будет значить ничего»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Атлетик» в полуфинале Лиги Европы (3:0, 4:1) и сыграет с «Тоттенхэмом» в финале.

Источник: Спортс"

О выходе в финал.

"Это самое малое, что мы можем сделать для этих болельщиков. Я уже переживаю из-за финала. Если мы не выиграем, то это ничего не будет значить. В Лиге Европы мы выступили неплохо, в АПЛ у нас проблемы.

Сейчас я просто беспокоюсь о следующей игре, чтобы у нас не было травм перед финалом. Нам нужно выиграть. Если мы не выиграем, то все это не будет ничего значить".

О трех поражениях от «Тоттенхэма» в этом сезоне.

«Если так подумать, то проиграть четыре раза подряд сложно. Вот так мы можем думать. Нам будет нужен полный состав, нужно будет хорошо подготовиться», — сказал тренер «Манчестер Юнайтед».