Аморим о выходе в финал ЛЕ: «Я уже переживаю. “МЮ” нужно победить. Если не выиграем, все это не будет значить ничего»

О выходе в финал.
"Это самое малое, что мы можем сделать для этих болельщиков. Я уже переживаю из-за финала. Если мы не выиграем, то это ничего не будет значить. В Лиге Европы мы выступили неплохо, в АПЛ у нас проблемы.
Сейчас я просто беспокоюсь о следующей игре, чтобы у нас не было травм перед финалом. Нам нужно выиграть. Если мы не выиграем, то все это не будет ничего значить".
О трех поражениях от «Тоттенхэма» в этом сезоне.
«Если так подумать, то проиграть четыре раза подряд сложно. Вот так мы можем думать. Нам будет нужен полный состав, нужно будет хорошо подготовиться», — сказал тренер «Манчестер Юнайтед».