Маунт о дубле «Атлетику» в полуфинале ЛЕ: «Мои первые голы на “Олд Траффорд”, я долго ждал этого вечера. Я работал каждый день, стараясь сохранять оптимизм — сегодня это принесло плоды

"Я слишком долго [ждал такого вечера]. Я продолжал идти вперед, усердно работая на тренировках каждый день, старался сохранять позитивный настрой и, когда у меня была возможность, старался оказывать влияние. Сегодня это принесло свои плоды — я вышел и повлиял на ход игры. Когда я вышел, игра была напряженной, я просто попытался ее разрядить.
Когда я увидел, как [вратарь] выходит из ворот, у меня в голове промелькнула мысль: «Если я получу мяч, первым делом коснусь мяча и пробью». Я не хотел, чтобы мяч попал мне под левую ногу, и тогда я просто попытался пробить в створ, как и при первом голе, подкрутить мяч и попытаться отправить его в сетку.
Болельщики были невероятны, они поддерживали нас. Это мои первые голы на «Олд Траффорд», и я долго ждал этого вечера. Возвращение в Бильбао [в финале Лиги Европы] — особенный момент, и мы хотим мощно завершить сезон«, — сказал полузащитник “МЮ” в интервью TNT Sports.