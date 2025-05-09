Маунт о дубле «Атлетику» в полуфинале ЛЕ: «Мои первые голы на “Олд Траффорд”, я долго ждал этого вечера. Я работал каждый день, стараясь сохранять оптимизм — сегодня это принесло плоды

Когда я увидел, как [вратарь] выходит из ворот, у меня в голове промелькнула мысль: «Если я получу мяч, первым делом коснусь мяча и пробью». Я не хотел, чтобы мяч попал мне под левую ногу, и тогда я просто попытался пробить в створ, как и при первом голе, подкрутить мяч и попытаться отправить его в сетку.