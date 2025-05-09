6 клубов АПЛ сыграют в ЛЧ в следующем сезоне. «МЮ» или «Тоттенхэм» выйдут в турнир после победы в ЛЕ

В этом сезоне в Лигу чемпионов от АПЛ выйдут команды, которые займут места с первого по пятое в чемпионате. Ни «МЮ», ни «шпоры» не смогут попасть в топ-5, из-за чего у Англии будет шесть представителей в следующем сезоне ЛЧ.