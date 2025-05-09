Постекоглу о выходе в финал ЛЕ: «Тоттенхэм» заслужил это, горжусь командой. Мы стали более зрелыми, привыкли к трудностям — надеюсь, сможем сотворить нечто особенное"

За время турнира мы стали более зрелыми. Вы можете видеть, что игроки понимают, что от них требуется. Они были сосредоточены на том, что мы должны были сделать. Мы задействовали каждого игрока в команде, мы привыкли к трудностям и преодолеваем их. Они действительно хорошо справились.