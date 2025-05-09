Постекоглу о выходе в финал ЛЕ: «Тоттенхэм» заслужил это, горжусь командой. Мы стали более зрелыми, привыкли к трудностям — надеюсь, сможем сотворить нечто особенное"

"Я очень горжусь командой. Мы знали, что выезд будет трудным, учитывая и поле, и их результаты здесь. Мы заслужили победу и с нетерпением ждем финала.
За время турнира мы стали более зрелыми. Вы можете видеть, что игроки понимают, что от них требуется. Они были сосредоточены на том, что мы должны были сделать. Мы задействовали каждого игрока в команде, мы привыкли к трудностям и преодолеваем их. Они действительно хорошо справились.
Это могло вызвать нервозность. Поэтому мы делаем то, что делаем, вы понимаете контекст того, чего клуб пытается достичь уже некоторое время. Тренеры и игроки приходят и уходят, но есть одна постоянная величина — болельщики.
Кто знает, надеюсь, мы сможем сотворить нечто особенное. Мы продолжим делать то, что делаем«, — сказал главный тренер “Тоттенхэма” в интервью TNT Sports.