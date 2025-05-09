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Капитан «Челси» Джеймс о финале ЛК: «Рассчитываем выиграть турнир. Движемся в правильном направлении — мы близки к попаданию в ЛЧ в следующем сезоне, у меня нет сомнений»

Лондонцы обыграли «Юргорден» (1:0, первая игра — 4:1) во втором полуфинальном матче турнира. В финале команда встретится с «Бетисом».

Источник: Спортс"

О выходе в финал.

«Мы счастливы. Мы снова в финале — вероятно, мы ожидали этого, когда начинали игру, и мы также рассчитываем выиграть соревнование. Выиграть трофей было бы огромным достижением».

О серии игр, которые позволят ему вернуться в лучшую форму.

«Мне это нравится. Я много раз выходил на поле, вероятно, это самый долгий период, когда я был здоров за два или три сезона. Так что я счастлив играть на регулярной основе и помогать команде, где могу».

О том, движется ли клуб в правильном направлении.

«Мы определенно движемся в правильном направлении. Мы близки к попаданию в Лигу чемпионов в следующем сезоне, таблица плотная, и у меня нет никаких сомнений. У нас был хороший результат против “Ливерпуля”, и, надеюсь, мы сможем сохранить импульс и закончить сезон на высоте».

Об игроках академии.

«Здорово помогать молодым игрокам, они потрясающие таланты, поэтому они здесь. Я помогаю им, чем могу».

О 16-летнем Реджи Уолше в стартовом составе.

"Я видел его на тренировках, но тренировки и матчи — это разные вещи. Я впервые увидел, как он играет.

Я не осознавал, насколько он хорош на самом деле«, — сказал капитан “Челси” в интервью TNT Sports.