Капитан «Челси» Джеймс о финале ЛК: «Рассчитываем выиграть турнир. Движемся в правильном направлении — мы близки к попаданию в ЛЧ в следующем сезоне, у меня нет сомнений»

О выходе в финал.
«Мы счастливы. Мы снова в финале — вероятно, мы ожидали этого, когда начинали игру, и мы также рассчитываем выиграть соревнование. Выиграть трофей было бы огромным достижением».
О серии игр, которые позволят ему вернуться в лучшую форму.
«Мне это нравится. Я много раз выходил на поле, вероятно, это самый долгий период, когда я был здоров за два или три сезона. Так что я счастлив играть на регулярной основе и помогать команде, где могу».
О том, движется ли клуб в правильном направлении.
«Мы определенно движемся в правильном направлении. Мы близки к попаданию в Лигу чемпионов в следующем сезоне, таблица плотная, и у меня нет никаких сомнений. У нас был хороший результат против “Ливерпуля”, и, надеюсь, мы сможем сохранить импульс и закончить сезон на высоте».
Об игроках академии.
«Здорово помогать молодым игрокам, они потрясающие таланты, поэтому они здесь. Я помогаю им, чем могу».
О 16-летнем Реджи Уолше в стартовом составе.
"Я видел его на тренировках, но тренировки и матчи — это разные вещи. Я впервые увидел, как он играет.
Я не осознавал, насколько он хорош на самом деле«, — сказал капитан “Челси” в интервью TNT Sports.