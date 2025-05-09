Мареска о «Челси» в финале ЛК: «Это может стать основой победного менталитета. Счастлив сыграть с “Бетисом”: я забивал ему за “Севилью”, Пеллегрини — один из моих проф

"Мы старались работать каждый день, чтобы выйти в финал, и вот мы здесь. Следующий шаг — выиграть его. У нас есть 20 дней на подготовку.
Я четыре года играл против «Бетиса» за «Севилью». Я забивал в дерби. Пеллегрини — один из моих профессиональных отцов. Я очень счастлив.
Я был помощником у Пеллегрини два года, поэтому я знаю, как он думает об игроках. Он хороший человек. Лично я старался многому у него научиться.
Я познакомился со своей женой в Севилье, мой первый сын родился в Севилье. Я играл за «Севилью». Я хочу победить, без сомнения, но также и ради болельщиков и клуба.
Лично для меня очень важно [выиграть Лигу конференций], потому что мы можем дать шанс этому клубу и этим болельщикам стать первым клубом в Европе, который выиграет три еврокубковых турнира. Лига конференций может стать отправной точкой для формирования победного менталитета, чтобы попытаться выиграть больше титулов в будущем«, — сказал тренер “Челси”.
15-я и 16-я команды Англии — в финале ЛЕ. «Челси» поспорит за трофей с «Бетисом».