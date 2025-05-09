Мареска о «Челси» в финале ЛК: «Это может стать основой победного менталитета. Счастлив сыграть с “Бетисом”: я забивал ему за “Севилью”, Пеллегрини — один из моих проф

Лично для меня очень важно [выиграть Лигу конференций], потому что мы можем дать шанс этому клубу и этим болельщикам стать первым клубом в Европе, который выиграет три еврокубковых турнира. Лига конференций может стать отправной точкой для формирования победного менталитета, чтобы попытаться выиграть больше титулов в будущем«, — сказал тренер “Челси”.