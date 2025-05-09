Ривалдо: «Эта “Барса” выиграет много титулов, особенно ЛЧ, если команда сохранится. Они уже показали, что “Барса” снова может стать той, что была раньше»

«Барселона» очень молода, и в следующем году она наверняка снова будет конкурентоспособна. Эта команда уже показала, что «Барселона» снова может стать той, что была раньше, и быть сильными еще много лет, во многом благодаря возрасту этих игроков. Эти футболисты играют так, будто у них уже много опыта.