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Ривалдо: «Эта “Барса” выиграет много титулов, особенно ЛЧ, если команда сохранится. Они уже показали, что “Барса” снова может стать той, что была раньше»

«Эта “Барса” выиграет много титулов, если команда сохранится. Я горжусь тем, что игроки боролись и отдали все силы на поле [в Лиге чемпионов]. У них был потрясающий сезон. Жаль, что они не вышли в финал и не выиграли его, выступая так хорошо.

Источник: Спортс"

«Барселона» очень молода, и в следующем году она наверняка снова будет конкурентоспособна. Эта команда уже показала, что «Барселона» снова может стать той, что была раньше, и быть сильными еще много лет, во многом благодаря возрасту этих игроков. Эти футболисты играют так, будто у них уже много опыта.

Если эта команда сохранится на несколько лет, она наверняка выиграет важные титулы, особенно Лигу чемпионов, которую так хотят болельщики«, — сказал бывший нападающий “Барселоны” и обладатель “Золотого мяча” 1999 года.