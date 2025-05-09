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Антони заплакал после выхода «Бетиса» в финал Лиги конференций: «Я пережил очень трудные времена. Сейчас все изменилось, я счастлив»

«Бетис» прошел «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций (4:3 по сумме двух матчей). Арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер забил два гола и отдал одну результативную передачу в двухматчевом противостоянии.

Источник: Спортс"

После финального свистка Антони заплакал. Бразилец продолжил плакать, празднуя выход в финал с болельщиками.

"Я очень счастлив. Моя семья знает, через что мы прошли три-четыре месяца назад. Сейчас мы живем моментом, я живу в мечте.

Многое произошло в моей личной жизни. Сейчас все изменилось, и я благодарю Бога за все. Я много плакал, как и мои мама, жена, братья… Мы пережили очень трудные времена.

Эмоции после матча — радость и облегчение, потому что, как я уже сказал, я пережил очень трудные времена. Сейчас у меня очень хорошее, невероятное время", — сказал Антони после игры.

Фото: скриншот трансляции.