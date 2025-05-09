Хейлунд о финале ЛЕ в Бильбао: «МЮ» уже там был, но не думаю, что это даст нам преимущество — болельщиков будет поровну"

"Очень счастлив быть в финале. Совру, если скажу, что пропущенный гол нас не взволновал. Ясно, что гол был великолепен, но у нас еще оставалось суммарное преимущество в два мяча, так что нужно было попросту сохранять спокойствие, придерживаясь плана — у нас были все шансы.