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Хейлунд о финале ЛЕ в Бильбао: «МЮ» уже там был, но не думаю, что это даст нам преимущество — болельщиков будет поровну"

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» (4:1) в ответном матче ½ финала (первая игра — 3:0).

Источник: Спортс"

В решающем матче манкунианцы сыграют с «Тоттенхэмом» 21 мая.

"Очень счастлив быть в финале. Совру, если скажу, что пропущенный гол нас не взволновал. Ясно, что гол был великолепен, но у нас еще оставалось суммарное преимущество в два мяча, так что нужно было попросту сохранять спокойствие, придерживаясь плана — у нас были все шансы.

Большого количества моментов у соперника не было — оставалось не утратить концентрацию. Эмблема на груди все это и подразумевает: не утрачивать внимания и вытаскивать игру. Это важно".

О финале в Бильбао.

«Ясно, что мы уже там были (в 1-м матче ½ финала — Спортс»), но не думаю, что это даст нам преимущество. Это финал на нейтральном поле, где болельщиков будет поровну. С нетерпением его ждем в надежде, что приедем за победой«, — сказал нападающий “Манчестер Юнайтед”.