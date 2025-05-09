40-летний Вагнер Лав: «Если хотите, чтобы я вернулся в ЦСКА, я вернусь. Я в отличной форме, до сих пор играю»

— Мне нравится жить день за днем. Хочется максимально воспользоваться оставшимся временем на поле. Я влюблен в футбол, это моя страсть. Я хочу продолжать играть и получать удовольствие, пока мое тело способно к этому. Я хочу чувствовать эту атмосферу на поле и отдавать всего себя на благо команды.