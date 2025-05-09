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40-летний Вагнер Лав: «Если хотите, чтобы я вернулся в ЦСКА, я вернусь. Я в отличной форме, до сих пор играю»

— Мне нравится жить день за днем. Хочется максимально воспользоваться оставшимся временем на поле. Я влюблен в футбол, это моя страсть. Я хочу продолжать играть и получать удовольствие, пока мое тело способно к этому.

Источник: Спортс"

— Мне нравится жить день за днем. Хочется максимально воспользоваться оставшимся временем на поле. Я влюблен в футбол, это моя страсть. Я хочу продолжать играть и получать удовольствие, пока мое тело способно к этому. Я хочу чувствовать эту атмосферу на поле и отдавать всего себя на благо команды.

— Любого нападающего ЦСКА до сих пор сравнивают с вами. Кто бы ни приехал, болельщики говорят: «Это не Вагнер Лав. Везите нам такого, как Вагнер Лав».

— Если вы хотите, чтобы я вернулся, я вернусь. Я в отличной форме, я до сих пор играю. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы Вагнер Лав вернулся, Вагнер Лав вернется. Я продолжаю профессиональную карьеру, продолжаю играть, — сказал бывший нападающий ЦСКА, а ныне игрок бразильского «Аваи».