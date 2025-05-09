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Романцев о давлении на «Зенит»: «Какая связь между столетием клуба и игрой? На любой матч футболист обязан выходить с мыслью о победе»

— Все больше разговоров о дополнительном психологическом давлении на «Зенит» из-за празднования столетия клуба.

Источник: Sports

— Не пойму, какая связь между столетием клуба и игрой? На любой матч футболист обязан выходить с мыслью о победе. В этом суть его профессии. Все остальное остается в раздевалке. В «Зените» собраны настоящие профессионалы, которые не могут этого не знать.

Конечно, игра с тонущим «Пари НН», когда они буквально на зубах вырвали победу, резанула глаз. «Зениту» не хватает той легкости и уверенности, с которой куется чемпионское золото. При этом год назад питерцы не сдавались до самого конца, все решив только в последнем туре. Так что опыта команде Семака не занимать. Хотя в таких ситуациях ее игровой и психологический тонус зависит исключительно от тренера, который, как известно, в ответе за все.

При этом руководство нет-нет да и напоминает ему о большой дате, а также о ее важности для Санкт-Петербурга. Это тот самый груз, с которым Сергей Богданович работает и живет 24 часа. Как говорится, выигрывает команда, а проигрывает тренер. Главное — не поддаваться эмоциям, связанным с предстоящим юбилеем, а жить только каждым новым матчем, — сказал экс-тренер «Спартака».

«Краснодар» опережает «Зенит» на 4 очка за три тура до конца чемпионата России.