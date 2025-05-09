Романцев о давлении на «Зенит»: «Какая связь между столетием клуба и игрой? На любой матч футболист обязан выходить с мыслью о победе»

Конечно, игра с тонущим «Пари НН», когда они буквально на зубах вырвали победу, резанула глаз. «Зениту» не хватает той легкости и уверенности, с которой куется чемпионское золото. При этом год назад питерцы не сдавались до самого конца, все решив только в последнем туре. Так что опыта команде Семака не занимать. Хотя в таких ситуациях ее игровой и психологический тонус зависит исключительно от тренера, который, как известно, в ответе за все.