Кухарчук считает, что «Краснодар» достоин чемпионства: «Хоть и проиграли “Зениту” с крупным счетом, но весла не бросили и психологически не сломались»

— Я считаю, что сейчас «Краснодар» в отличной форме. Зимой думал, что «Спартак» активно включится в эту гонку, но не получилось.
— «Краснодар» наиболее достоин стать чемпионом сейчас?
— Да, хоть они и проиграли «Зениту» с крупным счетом, но чемпионат длинный. Игроки весла не бросили и психологически не сломались.
— Удивлен, что «Спартак» вышел из чемпионской гонки?
— Да, удивлен.
— Как это можно объяснить?
— Вообще не знаю… Вроде так все было хорошо до перерыва. А что случилось потом, не знаю. У меня нет объяснения, — сказал нападающий «Ротора».
«Краснодар» опережает «Зенит» на 4 очка за три тура до конца чемпионата России.