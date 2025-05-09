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Кухарчук считает, что «Краснодар» достоин чемпионства: «Хоть и проиграли “Зениту” с крупным счетом, но весла не бросили и психологически не сломались»

— Ты ранее говорил, что если «Зенит» не станет чемпионом России, то это будет даже полезно. Можешь объяснить эту мысль?

Источник: Спортс"

— Я считаю, что сейчас «Краснодар» в отличной форме. Зимой думал, что «Спартак» активно включится в эту гонку, но не получилось.

— «Краснодар» наиболее достоин стать чемпионом сейчас?

— Да, хоть они и проиграли «Зениту» с крупным счетом, но чемпионат длинный. Игроки весла не бросили и психологически не сломались.

— Удивлен, что «Спартак» вышел из чемпионской гонки?

— Да, удивлен.

— Как это можно объяснить?

— Вообще не знаю… Вроде так все было хорошо до перерыва. А что случилось потом, не знаю. У меня нет объяснения, — сказал нападающий «Ротора».

«Краснодар» опережает «Зенит» на 4 очка за три тура до конца чемпионата России.