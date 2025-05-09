Олег Романцев об Овечкине: «Горжусь, что рекорд принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США. Жаль тех, кто недоволен этим грандиозным событием»

Сам я такую гадость не читаю. Но вспоминаю, как еще молодым тренером после выигранного матча зашел в кабинет к Старостину. Тот посмотрел на меня с хитрой улыбкой и неожиданно спросил: «А знаешь, Олег, сколько ты своими победами себе врагов нажил?» «Почему?» — удивился я. «Почему? — переспросил мудрый Николай Петрович. — Так вот, запомни: не все любят победителей». И, грустно улыбнувшись, покачал головой.