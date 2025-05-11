Нино об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Непривычное поле, боевой соперник, много борьбы. “Зениту” потребовалось время, чтобы адаптироваться и найти игру»

— Каждый из нас знает, что мы обязаны побеждать во всех оставшихся матчах, терять очки больше недопустимо. И мне кажется, для нас это сильная мотивация на самом деле, потому что наступил решающий момент, который определит финал нашего сезона. Так что вся команда очень заряжена на максимальный результат в этих играх.