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Нино об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Непривычное поле, боевой соперник, много борьбы. “Зениту” потребовалось время, чтобы адаптироваться и найти игру»

— Очень особенное чувство после очень сложной игры и невероятно важной для нашей команды победы. Прекрасно понимали, что нам необходимы три очка, и то, что я помог «Зениту» выполнить эту задачу, значит для меня очень много.

Источник: Спортс"

— Очень особенное чувство после очень сложной игры и невероятно важной для нашей команды победы. Прекрасно понимали, что нам необходимы три очка, и то, что я помог «Зениту» выполнить эту задачу, значит для меня очень много.

— Самое сложное в сегодняшней победе?

— Все было сложно. Непривычное поле, боевой соперник, много борьбы. Нам потребовалось время, чтобы адаптироваться и найти свою игру, и, думаю, нам это удалось.

— Любая потеря очков сегодня могла стать роковой для команды. Мысль об этом давила или, наоборот, мотивировала?

— Каждый из нас знает, что мы обязаны побеждать во всех оставшихся матчах, терять очки больше недопустимо. И мне кажется, для нас это сильная мотивация на самом деле, потому что наступил решающий момент, который определит финал нашего сезона. Так что вся команда очень заряжена на максимальный результат в этих играх.

— Как голевой эпизод выглядел вашими глазами?

— Хорошая подача Педро с углового — мы постоянно работаем над тем, чтобы извлекать всю возможную пользу из стандартных положений. Я понимал, что навес может пойти на дальнюю штангу, и мне удалось занять правильную позицию, выпрыгнуть раньше и переиграть защитника, — сказал защитник «Зенита».