Рафинья о Левандовском: «Невероятно то, как он продолжает выступать в своем возрасте. Я надеюсь добиться того же, что Неймар в “Барсе” — часто с ним общаюсь и следую его советам&raq

Я счастлив достичь лучших показателей Неймара с «Барселоной». Надеюсь продолжить забивать и добиться того, чего добился он в этой футболке.
Я часто с ним общаюсь и следую многим его советам«, — сказал бразильский вингер “Барселоны”.
"То, как Левандовски продолжает выступать, достигнув этого возраста, невероятно.
Я счастлив достичь лучших показателей Неймара с «Барселоной». Надеюсь продолжить забивать и добиться того, чего добился он в этой футболке.
Я часто с ним общаюсь и следую многим его советам«, — сказал бразильский вингер “Барселоны”.