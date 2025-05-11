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Рафинья о Левандовском: «Невероятно то, как он продолжает выступать в своем возрасте. Я надеюсь добиться того же, что Неймар в “Барсе” — часто с ним общаюсь и следую его советам&raq

"То, как Левандовски продолжает выступать, достигнув этого возраста, невероятно.

Источник: Спортс"

Я счастлив достичь лучших показателей Неймара с «Барселоной». Надеюсь продолжить забивать и добиться того, чего добился он в этой футболке.

Я часто с ним общаюсь и следую многим его советам«, — сказал бразильский вингер “Барселоны”.