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Мбаппе — первый после Саморано игрок «Реала» с хет-триком в класико в Ла Лиге

Килиан Мбаппе забил три гола в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (3:4).

Источник: Sports

Форвард стал первым за 30 лет игроком «Реала», сделавшим хет-трик в класико в Ла Лиге. В январе 1995 года это удалось Ивану Саморано.

У Мбаппе 5 голов в 4 класико. Форвард «Реала» забивал «Барсе» в 3 последних матчах.