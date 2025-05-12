Анчелотти общался с Неймаром и Каземиро о возможном вызове в сборную Бразилии — оба не играли там с 2023-го. Тренер также запрашивал информацию об Антони

По данным Globo Esporte, Анчелотти провел неформальную беседу с Неймаром, в которой дал понять, что нападающий «Сантоса» будет важен для сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира. При этом тренер не давал Неймару обещаний, а лишь узнал о планах бразильца относительно сборной.