«Крылья Советов» разгромно уступили «Пари НН» — 2:5

Хозяева открыли счет уже на 10 минуте после удачного прессинга и ошибки Печенина с паса, Трошечкина забил Грулев — 1:0. Через несколько минут нижегородцы увеличили свое преимущество, Агапов сделал передачу с левого фланга, Эктов пропускает на Боселли и уругваец кладет в правый нижний угол — 2:0. Под конец первого тайма в ворота самарцев был назначен пенальти, Евгеньев толкал соперника без игры в мяч. К точке подошел Боселли и пробил в тот же правый нижний угол — 3:0. Началось дополнительное время, Медведев сделал длинный заброс на уругвайца, тот убежал от защитников, ушел от Песьякова и закатил в пустые — 4:0. На 49 минуте после удара Бабаева с рикошетом от Олейникова мяч все-таки влетел в ворота нижегородцев — 4:1.