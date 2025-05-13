Талалаев вступил в перепалку с Бубновым и попросил «заткнуть» его: «Или мы закончим». Александр ответил: «Ты сам заткнись, елки. Че он оскорбляет, кто он такой?»

— Ну давай, давай, я не обижусь, че ты. Ты лучше объясни, как ты, зная, что у тебя дисквалификация условная и ты можешь получить очень большую, как ты все равно продолжаешь творить то, что ты творишь. Ты три месяца можешь дисквалификации получить, и кто тогда команду тренировать будет?