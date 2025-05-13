Хаманн о поездке игроков «Баварии» на Ибицу: «Если им запретили ехать на прошлой неделе, то почему должны разрешить сейчас? Нынешний имидж клуба — это катастрофа»

Имидж нынешней «Баварии» — это просто катастрофа. Мне даже не нужно слушать мнение Макса Эберля, потому что он все сказал на прошлой неделе. Что он должен сказать сейчас? Ничего не изменилось, а значит, он ничего не может сказать. Я не хочу подвергать сомнению тот факт, что они не одобрили этого.