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Хаманн о поездке игроков «Баварии» на Ибицу: «Если им запретили ехать на прошлой неделе, то почему должны разрешить сейчас? Нынешний имидж клуба — это катастрофа»

Ранее стало известно, что 13 игроков мюнхенского клуба, включая Томаса Мюллера, Мануэля Нойера и Харри Кейна, вылетели в Испанию на частном самолете на следующий день после матча с «Боруссией» Менхенгладбах (2:0).

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что 13 игроков мюнхенского клуба, включая Томаса Мюллера, Мануэля Нойера и Харри Кейна, вылетели в Испанию на частном самолете на следующий день после матча с «Боруссией» Менхенгладбах (2:0). В предыдущем туре «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии.

Также сообщалось, что игроки планировали поездку на Ибицу еще на прошлой неделе, но она не состоялась из-за запрета руководства клуба.

«Если на прошлой неделе эту [поездку] запретили, я даже не буду возвращаться к этому, и я спрашивал об этом на праздновании. Если они сказали “нет” на прошлой неделе, почему они должны согласиться сейчас?

Имидж нынешней «Баварии» — это просто катастрофа. Мне даже не нужно слушать мнение Макса Эберля, потому что он все сказал на прошлой неделе. Что он должен сказать сейчас? Ничего не изменилось, а значит, он ничего не может сказать. Я не хочу подвергать сомнению тот факт, что они не одобрили этого.

Речь идет о целостности соревнования. И они ее нарушили«, — сказал экс-полузащитник “Баварии” в эфире Sky 90.