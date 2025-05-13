Фан-группа «МЮ» The 1958: «Мы снова слепо движемся в пропасть из-за владельцев, вытирающих ноги о болельщиков. И оглянитесь вокруг, сердце и душу вырывают из каждого клуба»

"Мы снова на перепутье. Двадцать лет назад СМИ, правительство, футбольные власти и многие болельщики просто стояли и наблюдали за происходящим.
История повторяется: мы снова слепо движемся в пропасть из-за владельцев клуба, вытирающих ноги о болельщиков, и стадиона, который используют для чего угодно, только не для футбола и наследия сообщества.
Игру крадут у нас прямо из-под ног, сердце и душу вырывают из каждого клуба. Оглянитесь вокруг, посмотрите на другие клубы, которые теперь начинают понимать то, что болельщики «Юнайтед» знали с самого начала.
Мы сделаем все возможное, чтобы остановить это. Сделаете ли вы то же самое? Мы хотим, чтобы Глейзеры ушли из нашего клуба. Они никогда не были желанными. Им не рады и сейчас. И никогда не будут", — говорится в заявлении.
Фан-группа «МЮ» The 1958 проведет марш протеста против Глейзеров перед игрой с «Виллой»: «Клуб утопает в долгах, стадион в запустении — все из-за жадности и предательства владельцев».