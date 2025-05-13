Фан-группа «МЮ» The 1958: «Мы снова слепо движемся в пропасть из-за владельцев, вытирающих ноги о болельщиков. И оглянитесь вокруг, сердце и душу вырывают из каждого клуба»

Мы сделаем все возможное, чтобы остановить это. Сделаете ли вы то же самое? Мы хотим, чтобы Глейзеры ушли из нашего клуба. Они никогда не были желанными. Им не рады и сейчас. И никогда не будут", — говорится в заявлении.