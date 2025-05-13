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«Спартак» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство. Нужны правый и центральный защитники". Непомнящий о красно-белых

— Что думаете о «Спартаке»? Команда провалила вторую часть сезона и выбыла из гонки за чемпионство.

Источник: Sports

— «Спартак» — он и есть «Спартак». Когда все было спокойно, команда хорошо играла, все получали удовольствие, игроки, зрители. Потом кто‑то где‑то оступился — и все, красно‑белые поплыли. Оставьте «Спартак» в покое в этом сезоне, в следующем они будут бороться за чемпионство. В этом же состоянии, в этом составе. У них, правда, глупости есть.

Впереди все в порядке, а вот середину и, извините, зад не прикрыли. Нужны правый и центральный защитники. Все тонко, очень тонко там. Только на трансферном рынке нужно действовать спокойно, без всяких шараханий. А то сейчас в первый день купят в каждую из трех линий по два, по три человека. Так нельзя! Конкуренция нужна, но не до такой степени, когда тренер не знает, кого ставить, — сказал российский тренер.