«Станкович надломился психологически. Когда приходишь в большой клуб, нужно держать удар». Кирьяков о поведении тренера в матче с «Динамо»

Опять же, здесь важна роль тренера. Нужно разговаривать на разных языках, тяжело сплотить коллектив. В этом большая проблема. Потрачено много денег, все было направлено на борьбу за титул, но это не удалось сделать. Наверное, что-то в «Спартаке» произойдет. Они умеют удивлять своими нестандартными решениями. В этот раз может быть то же самое, — сказал бывший футболист сборной России.