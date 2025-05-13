Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Данил Глебов: «Динамо» по силам закончить сезон в топ-3. Надо выиграть два последних матча, а там видно будет"

— За счет чего победили «Спартак» (2:0)?

Источник: Спортс"

— Бились от первой до последней минуты, старались дисциплинированно играть и не давать сопернику показывать свои лучшие качества. Сами использовали свои моменты и могли забивать еще. На мой взгляд, заслуженная победа.

— Есть ощущение, что полностью переиграли соперника в этом дерби?

— Считаю, что в этом матче на поле была одна команда. Вот и ответ. Все ребята в «Динамо» здорово отыграли, забили свои голы, а потом выстояли в обороне. Постараемся действовать так же и в оставшихся матчах.

— Шансы на бронзовые медали высокие?

— Считаю, что нам по силам закончить сезон в топ-3. Понятно, что не все от нас зависит, поскольку отстаем от ЦСКА на два очка. Но, повторюсь, надо сделать то, что мы можем — выиграть два последних матча. А там видно будет, к какому месту это нас приведет, — сказал хавбек «Динамо».