Данил Глебов: «Динамо» по силам закончить сезон в топ-3. Надо выиграть два последних матча, а там видно будет"

— Бились от первой до последней минуты, старались дисциплинированно играть и не давать сопернику показывать свои лучшие качества. Сами использовали свои моменты и могли забивать еще. На мой взгляд, заслуженная победа.
— Есть ощущение, что полностью переиграли соперника в этом дерби?
— Считаю, что в этом матче на поле была одна команда. Вот и ответ. Все ребята в «Динамо» здорово отыграли, забили свои голы, а потом выстояли в обороне. Постараемся действовать так же и в оставшихся матчах.
— Шансы на бронзовые медали высокие?
— Считаю, что нам по силам закончить сезон в топ-3. Понятно, что не все от нас зависит, поскольку отстаем от ЦСКА на два очка. Но, повторюсь, надо сделать то, что мы можем — выиграть два последних матча. А там видно будет, к какому месту это нас приведет, — сказал хавбек «Динамо».