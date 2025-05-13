Данил Глебов: «Динамо» по силам закончить сезон в топ-3. Надо выиграть два последних матча, а там видно будет"

— Считаю, что нам по силам закончить сезон в топ-3. Понятно, что не все от нас зависит, поскольку отстаем от ЦСКА на два очка. Но, повторюсь, надо сделать то, что мы можем — выиграть два последних матча. А там видно будет, к какому месту это нас приведет, — сказал хавбек «Динамо».