Пименов об истекающем контракте Осинькина с «Крыльями»: «Он попросил разговаривать о своем будущем после сезона»

В понедельник самарцы проиграли «Пари НН» (2:5) и после 28 туров занимают в Мир РПЛ 10-е место.
— Что у команды было не так с реализацией в этой игре?
— С ударами все нормально, а игра в обороне была большой проблемой. Мы за «Пари НН» сделали их моменты.
— Не считаете ли, что команда уже расслабилась?
— Нет, абсолютно не расслабилась, многие просто травмированы.
— Какое будущее у Осинькина в «Крыльях Советов»?
— Игорь Витальевич попросил разговаривать о своем будущем после конца сезона, но не сейчас, — сказал заместитель гендиректора «Крыльев Советов».