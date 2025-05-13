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Пименов об истекающем контракте Осинькина с «Крыльями»: «Он попросил разговаривать о своем будущем после сезона»

Контракт тренера с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: Sports

В понедельник самарцы проиграли «Пари НН» (2:5) и после 28 туров занимают в Мир РПЛ 10-е место.

— Что у команды было не так с реализацией в этой игре?

— С ударами все нормально, а игра в обороне была большой проблемой. Мы за «Пари НН» сделали их моменты.

— Не считаете ли, что команда уже расслабилась?

— Нет, абсолютно не расслабилась, многие просто травмированы.

— Какое будущее у Осинькина в «Крыльях Советов»?

— Игорь Витальевич попросил разговаривать о своем будущем после конца сезона, но не сейчас, — сказал заместитель гендиректора «Крыльев Советов».