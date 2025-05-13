Дмитрий Шнякин: «Дзюба мог бы сейчас играть в топ-5 лиг. Смотрю на Джурича из “Пармы” — Артем куда техничнее и интеллектуально сильнее»

Игра «Эмполи» — «Парма», вы вряд ли знаете такого футболиста Джурича. Боснийский формат, что-то с чем-то, посмотрите его фото, он еще шире Дзюбы. Генетический мутант такой. У него такие плечи, будто он был Тарзаном или плаванием занимался. Широченные, футболка 3XL. Здоровенный, 193 см, и из сезона в сезон он ровно для одного. Фантастически, несравненно ни с кем, Лукаку отдыхает, он цепляется за мячи…
Короче говоря, он умеет прыгать, высокий и широкий, с сильными руками, а это имеет значение при верховых, при выборе борьбы. Он может прыгать, хорошо бьет головой, не каждый это умеет делать.
Смотрю я на этого Джурича, который прыгает по командам и исполняет эту функцию, но ведь Артем куда техничнее и интеллектуально сильнее как футболист«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.