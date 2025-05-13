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«Немыслимо, что Месси выиграл ЧМ, а Инфантино целует его в губы. А девушкам приходится опасаться, что такое может случиться и обернуться против них». Пимента о поцелуе Рубиалеса

В феврале прошел суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, поцеловавшим в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года.

Источник: Спортс"

В феврале прошел суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, поцеловавшим в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф — 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа — 10 800 евро. Обе стороны подали апелляцию на приговор.

"Чемпионке мира приходится терпеть поцелуи мистера Рубиалеса при получении медали и весь этот позор. Представьте, что Месси только что выиграл чемпионат мира, а Инфантино целует его в губы. Это немыслимо. Такого никогда не случится.

Когда ты девушка или женщина, приходится опасаться, что такое может случиться. А если это произойдет, это может и обернуться против тебя. Мало того, что ты подверглась абьюзу, так еще и общество будет над тобой издеваться.

Я очень неравнодушна в этом вопросе, потому что хочу, чтобы футболистки чувствовали себя в безопасности, чтобы они могли быть теми, кем хотят, без дополнительных рисков, связанных с тем, что они женщины в этой индустрии", — заявила агент Рафаэла Пимента.