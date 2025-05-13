Рафинья убеждал Неймара вернуться в «Барсу»: «Сказал ему: “Ты же знаешь, все были бы рады твоему возвращению”. Но это не зависело ни от меня, ни от него»

«Было много разговоров о возвращении Неймара в “Барсу”. Я сказал ему: “Да ладно, ты же знаешь, что клуб любит тебя, болельщики любят тебя, и все были бы рады твоему возвращению”. Но в конечном итоге это не зависело ни от меня, ни от него.