Я думаю о том, чтобы когда-нибудь играть в чемпионате Бразилии. Но в данный момент я сосредоточен на «Барсе» и больше ни на чем«, — сказал вингер “Барселоны” и сборной Бразилии.
Рафинья убеждал Неймара вернуться в «Барсу»: «Сказал ему: “Ты же знаешь, все были бы рады твоему возвращению”. Но это не зависело ни от меня, ни от него»
«Было много разговоров о возвращении Неймара в “Барсу”. Я сказал ему: “Да ладно, ты же знаешь, что клуб любит тебя, болельщики любят тебя, и все были бы рады твоему возвращению”. Но в конечном итоге это не зависело ни от меня, ни от него.