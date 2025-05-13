Сын Роналду сыграл за сборную Португалии U15 — под 7-м номером против Японии. Отец поздравил его с дебютом: «Очень горжусь тобой»

Криштиану играл под 7-м номером — как и его отец. «Поздравляю тебя с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой», — написал Криштиану Роналду-старший.
14 мая сборная Португалии U15 встретится с командой Греции, а 16-го — с Англией.
Криштиану Роналду-младший принял участие в игре против сборной Японии U15 в рамках турнира имени Влатко Марковича (4:1). Он вышел на поле на 53-й минуте при счете 3:0 — к тому моменту Рафаэл Кабрал оформил хет-трик.
Криштиану играл под 7-м номером — как и его отец. «Поздравляю тебя с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой», — написал Криштиану Роналду-старший.
14 мая сборная Португалии U15 встретится с командой Греции, а 16-го — с Англией.