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Сын Роналду сыграл за сборную Португалии U15 — под 7-м номером против Японии. Отец поздравил его с дебютом: «Очень горжусь тобой»

Криштиану Роналду-младший принял участие в игре против сборной Японии U15 в рамках турнира имени Влатко Марковича (4:1). Он вышел на поле на 53-й минуте при счете 3:0 — к тому моменту Рафаэл Кабрал оформил хет-трик.

Источник: Спортс"

Криштиану играл под 7-м номером — как и его отец. «Поздравляю тебя с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой», — написал Криштиану Роналду-старший.

14 мая сборная Португалии U15 встретится с командой Греции, а 16-го — с Англией.